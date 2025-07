Volley femminile l’Italia completa l’en-plein | Olanda travolta primo posto in Nations League e striscia eguagliata

L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-0 (25-23; 28-26; 25-18) e ha conquistato l’ undicesima vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile, chiudendo la fase preliminare al primo posto da imbattuta. Le Campionesse Olimpiche sono state impeccabili ad Apeldoorn, regolando le padrone di casa con il massimo scarto dopo la maratona di ieri contro la Turchia e infilando il venticinquesimo successo di fila: le ragazze del CT Julio Velasco hanno eguagliato la storica striscia della Nazionale di Massimo Barbolini datata 2007-2008, condita dai trionfi agli Europei e in Coppa del Mondo. Le azzurre si erano già da tempo qualificate alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante e ai quarti di finale affronteranno l’ottava classificata della graduatoria stilata al termine delle dodici giornate in programma: l’avversaria sarà una tra Germania e USA, l’identità verrà svelata nel corso della giornata dopo i risultati degli incontri tra le americane e la Cina e tra le tedesche e la Repubblica Dominicana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia completa l’en-plein: Olanda travolta, primo posto in Nations League e striscia eguagliata

In questa notizia si parla di: volley - femminile - italia - olanda

