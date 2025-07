Incendio in una chiesa Gravemente ferito un uomo

Incendio in una chiesa nel primo pomeriggio di domenica 13 luglio. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre, un'autoscala e due autobotti. Incendio in una chiesa Intorno alle 14,15 i pompieri hanno riferito di essere intervenuti in via della Marrannella dove un rogo aveva interessato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - chiesa - gravemente - ferito

Incendio doloso domato nella chiesa di Sant'Agnese a Città Sant'Angelo [FOTO] - Tentato incendio doloso nella mattinata del 12 maggio nella chiesa di Sant'Agnese a Città Sant'Angelo.

Maxi incendio nel Fermano, paura per l’antica chiesa di San Paolino: è il quarto in pochi giorni - Falerone, 3 luglio 2025 – Cambia lo scenario ma oggi pomeriggio è arrivato il quarto incendio nella media Valtenna, a fuoco ettari di vegetazione autoctona, campi di grano e alberi di ulivo, le fiamme sono arrivate a lambire l’antica chiesa di San Paolino a Falerone.

Incendio a Tor Pignattara, in fiamme una chiesa evangelica a Roma - Una chiesta evangelica ha preso fuoco tra via della Marranella, civico 68, e il civico 6 di via Gerardo Mercatore.

Aiutiamo la famiglia Meyer di Salbertrand Lo scorso 15 giugno un incendio ha gravemente danneggiato la casa della famiglia Meyer a Salbertrand. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la mansarda e parte del tetto sono andati distrutti. In questi m Vai su Facebook

Belen, il padre Gustavo Rodriguez ustionato al volto: incidente sul lavoro a Gallarate; Rimase ustionato a causa dell'esplosione della barca: è morto 2 mesi dopo l'incidente il 49enne ferito; Fiamme dal barbecue, distrutta una palazzina: gara di solidarietà per gli evacuati.

Capri, incendio alla chiesa di Santa Sofia di Anacapri: morta la 65enne ... - Capri, incendio alla chiesa di Santa Sofia di Anacapri: morta la 65enne rimasta ferita La donna viveva in alcuni locali messi a disposizione dal parroco sabato 16 novembre 2024, 12:58 - Lo riporta ilmattino.it

Roma, incendio in una chiesa evangelica alla Marranella - Roma, 13 luglio – Un incendio ha colpito nel primo pomeriggio una chiesa evangelica in via della Marranella. Riporta romadailynews.it