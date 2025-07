Gp di Germania di MotoGp Marc Marquez vince la gara davanti al fratello Alex Bagnaia è terzo

Marc Marquez ha vinto il Gp di Germania oggi, domenica 13 luglio. Lo spagnolo della Ducati è sempre più primo nella classifica Piloti di MotoGp e ha dominato anche al Sachsenring, precedendo la Ducati Gresini del fratello Alex, tornato sul podio, e il compagno di squadra Pecco Bagnaia, che ha riscattato una Sprint deludente, vinta anch’essa da Marquez, con una bella rimonta fino al terzo posto. Il Mondiale però sembra sempre più indirizzato verso lo spagnolo, al primo anno in Ducati, che allunga al primo posto del Mondiale. Ecco l’ordine d’arrivo del Gp Germania e la classifica Piloti di MotoGp. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

