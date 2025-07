Vlahovic Juve nuova possibilità nel futuro del serbo! Può restare in bianconero e ricoprire questo ruolo | la rivelazione fa infiammare i tifosi

Vlahovic Juve, nuova possibilità nel futuro del serbo: ci sono importanti aggiornamenti sull’attaccante. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juve è diventato uno dei temi più discussi del calciomercato bianconero. Nonostante l’investimento importante che il club ha fatto per portarlo a Torino, la situazione attuale potrebbe portare a una riflessione strategica sul suo futuro. Vlahovic, che ha avuto una stagione altalenante con la maglia bianconera, è uno dei calciatori su cui la Juve sta cercando di prendere una decisione definitiva, soprattutto alla luce delle ambizioni future della squadra e della necessità di ridurre il monte ingaggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, nuova possibilità nel futuro del serbo! Può restare in bianconero e ricoprire questo ruolo: la rivelazione fa infiammare i tifosi

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Infortunio Vlahovic: buone notizie per Tudor verso Bologna Juve. Le condizioni del serbo fan ‘sorridere’ il tecnico, ecco cosa è accaduto al JTC - di Marco Baridon Infortunio Vlahovic: arrivano buone notizie per Tudor in vista di Bologna Juve. Le condizioni dell’attaccante, ecco cosa è successo al JTC.

La Juve saluta Vlahovic: 45 milioni, arriva il nuovo bomber - Certe storie nel calcio finiscono senza bisogno di proclami, con una progressiva disillusione che lentamente prepara il terreno al congedo.

Il Milan resta su Vlahovic, ma è stallo tra il serbo e la Juventus: il punto dei quotidiani Vai su X

Vlahovic-Juve, nuovo round: braccio di ferro, ecco qual è il prezzo di Dusan. Gonzalez fa le valigie Il mercato bianconero ruota intorno al futuro dell'attaccante serbo: in programma altro incontro tra l'agente e Comolli Tutto intorno a Dusan: ecco dov’è che ruota Vai su Facebook

Vlahovic in cima alla lista del Manchester United: il calciomercato Juve si accende con la Premier; Vlahovic-Juventus, addio in vista? La risposta dell'attaccante serbo ai tifosi: Resto? Non è una domanda per me; Vlahovic, il ct della Serbia Stojkovic: Qui può dimostrare che quello che gli stanno facendo non va bene.