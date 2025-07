UFFICIALE – L’Inter Women piazza un’altra uscita | operazione col Parma

Nuova operazione in uscita per l’Inter Women. Una giovane calciatrice dice addio al nerazzurro per trasferirsi al Parma. DEFINIZIONE – La nuova Inter Women 20252026 di Gianpiero Piovani è in fase di definizione. In attesa dell’inizio del ritiro pre-campionato, il club si prepara alla nuova stagione, ricca di impegni, attraverso il mercato. Svariate le operazioni messe a segno finora per la squadra femminile nerazzurra, sia in entrata che in uscita. L’ultimo colpo piazzato sul mercato riguarda Gaia Lonati, attaccante classe 2004 che si trasferisce a titolo definitivo al Parma. L’Inter Women cede Lonati al Parma: i dettagli dell’operazione. 🔗 Leggi su Inter-news.it

