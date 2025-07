Capitale italiana della cultura 2028 | ecco le 25 città in corsa per il titolo

Sono 25 le amministrazioni comunali che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla selezione per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Il Ministero della Cultura ha raccolto le adesioni in risposta all’avviso con scadenza al 3 luglio 2025, dando così avvio alla fase preliminare del percorso di candidatura. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

