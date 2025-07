Robert de niro e il personaggio alternativo che avrebbe rovinato la saga

Il percorso professionale di Robert De Niro è stato caratterizzato da numerosi ruoli iconici e da una carriera ricca di sfumature. Tra le molteplici interpretazioni, alcune audizioni giocate in modo particolare hanno evidenziato come le scelte di casting siano state fondamentali per il successo delle produzioni cinematografiche. In questo contesto, si analizzeranno i tentativi e le candidature di De Niro per ruoli nel celebre ciclo de “Il Padrino”, con un focus sulle sue audizioni e sulle decisioni dei registi coinvolti. de niro e le audizioni per ruoli in “il padrino”. de Niro ha tentato di ottenere il ruolo di Sonny Corleone. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Robert de niro e il personaggio alternativo che avrebbe rovinato la saga

In questa notizia si parla di: niro - robert - personaggio - alternativo

Mister Movie | Robert De Niro parla con orgoglio del coming out della figlia Airyn: “L’amore non cambia” - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Robert De Niro, la figlia fa coming out: "Sono transgender, non è mai troppo tardi per essere onesti" - La figlia di Robert De Niro, Airyn, ha fatto coming out dichiarandosi transgender. Ecco l'intervista

In Viaggio con mio Figlio: l'amore è la chiave di tutto nel road movie famigliare con Bobby Cannavale e Robert De Niro - Arriva al cinema oggi, 24 aprile, con BIM Distribuzione In Viaggio con mio figlio, una commedia/road movie sulle difficoltà di essere genitori, con Bobby Cannavale, Robert De Niro, Rose Byrne e uno straordinario debuttante.

The Irishman: una versione alternativa del giovane Robert De Niro in un video deepfake; Robert De Niro: «Chi ha il potere deve dare l'esempio. Trump invece...»; 40 anni di Taxi Driver: 10 cose che (forse) non sapevate sul cult anni ’70.

Robert De Niro compie 80 anni - la Repubblica - Eccolo Robert De Niro, attore in perenne ricerca di personaggi, 80 anni tondi il 17 agosto, sostenitore dei Democratici e fiero oppositore di Donald Trump. Si legge su repubblica.it

Taxi Driver: Robert De Niro non riporterà in vita il personaggio negli ... - Robert De Niro non riprenderà il suo celebre ruolo di Taxi Driver in uno spot televisivo di Uber, a smentirlo sono l'azienda e l'attore stesso. Lo riporta movieplayer.it