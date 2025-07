PAGELLE NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Tim Merlier, voto 10: nella città di Cavendish una volata stile Cannonball per il campione d’Europa. A centro strada esplode tutta la sua potenza nello sprint e, soprattutto, negli ultimi 50 metri, fa la differenza imponendosi anche piuttosto nettamente. Seconda vittoria in questa Grande Boucle (praticamente due su due nelle volate che ha disputato). Jonathan Milan, voto 7,5: oggi non ne aveva per battere Merlier. Il belga si è dimostrato più forte, come spesso è accaduto quando c’è stato un testa a testa lineare tra i due. La seconda posizione, dopo la vittoria di ieri, non è assolutamente da buttare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Merlier superiore a Milan nel testa a testa