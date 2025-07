Van Morrison Cat Stevens e Neil Young a Hyde Park la cura e la rabbia

Londra, Hyde Park, 11 luglio 2025, il cartellone è chiaro: dalle 16:45 fino alle 17:45 si esibirà Van Morrison, dalle 18:30 alle 19:30 YusufCat Stevens e dalle 20:20 fino alle . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Van Morrison, Cat Stevens e Neil Young, a Hyde Park la cura e la rabbia

#Londra il festival estivo di concerti ad #HydePark. Record di pubblico per Neil Young, affiancato da altri due giganti del rock degli ultimi 60 anni: Cat Stevens e Van Morrison. Di @mirimauti #GR1 Vai su X

