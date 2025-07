Lutto per Gianni Morandi | scomparso lo storico manager Luigi Zannoni

Bologna, 13 luglio 2025 – Lutto profondo per Gianni Morandi e il mondo dello spettacolo e della musica italiana: è scomparso Luigi Zannoni, storico manager del cantante, con il quale ha collaborato per gli ultimi 40 anni. Un rapporto che varca i confini del lavoro, diventando un’amicizia cruciale, proprio come Gianni ha scritto in un post su Instagram pubblicato questa mattina. La dedica sui social. “Oggi non è stata una bella giornata”, inizia il saluto su sfondo nero condiviso in rete da Morandi. “E’ venuta a mancare una persona a me molto cara ”, con la quale il cantante ha collaborato per ben 40 anni, condividendo “con lui momenti di vita e di lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive – continua il post -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lutto per Gianni Morandi: scomparso lo storico manager Luigi Zannoni

