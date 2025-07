Merlier brucia Milan nella nona tappa del Tour de France 2025 Pogacar sempre in giallo

Seconda vittoria alla Grand Boucle per Tim Merlier che brucia Jonathan Milan sul traguardo della Nina tappa del Tour de France 2025, da Chignon a Charautroux di 174 km. Terza piazza per Arnaud De Lie. Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla di leader. MERLIER BRUCIA MILAN: LA CRONACA DELLA NONA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 L’inizia della frazione odierna vede la fuga di Jonas Richaert e Mathieu Van der Poel, che hanno guadagnato cinque minuti di vantaggio di vantaggio sul gruppo. Il tandem è rimasto al comando anche dopo che, a cinquanta km dal traguardo, quando Richaert ha rallentato consentendo a Van der Poel di tirare dritto prima di essere raggiunto a venti km dal traguardo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Merlier brucia Milan nella nona tappa del Tour de France 2025. Pogacar sempre in giallo

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tim Merlier brucia Milan sull'arrivo di Dunkerque - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Milan non riesce neanche oggi a sfatare il tabù della vittoria italiana al Tour.

