Green pass e viaggi' liberi' in Ue, verso nuove regole (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Green pass e viaggi 'più liberi' in Ue. Il Consiglio ha aggiornato oggi le raccomandazioni di viaggio, non vincolanti per gli Stati, secondo le quali i viaggiatori in possesso di un certificato verde valido non dovrebbero essere soggetti a ulteriori restrizioni di circolazione. Le raccomandazioni valgono dal primo febbraio prossimo. In pratica si dovrebbe passare da un regime di restrizioni basato sull'area di provenienza a uno fondato sulla persona e sul suo stato di protezione dal covid, come proposto dalla Commissione europea prima che l'ondata provocata dalle varianti Delta e Omicron congelasse tutto. Il certificato di vaccinazione a livello europeo è valido se sono passati almeno 14 giorni e non più di 270 giorni (9 mesi) dall'ultima dose del primo ciclo vaccinale (con un vaccino ...

