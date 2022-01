GdS – Inter, c’è la proposta a Caicedo: da trovare l’intesa con il Genoa (Di martedì 25 gennaio 2022) L’Inter prova a portare a Milano Felipe Caicedo È Felipe Caicedo l’obiettivo principale per l’attacco in casa Inter in questi ultimi, frenetici, giorni di calciomercato invernale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore non rescinderà il suo contratto con il Genoa ed, eventualmente, arriverebbe a Milano fino a giungo. “L’Inter si è mossa, ha sondato il terreno. Al giocatore è stato proposto un contratto secco di sei mesi, a patto che riduca leggermente le pretese in termini di ingaggio. Quello attuale, con il Genoa, è di 2,5 milioni. Con il club rossoblù va studiato il tipo di operazione: esclusa l’ipotesi di una rescissione, come pure quella inizialmente ventilata di uno scambio con Salcedo, che resta l’alternativa qualora ... Leggi su intermagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) L’prova a portare a Milano FelipeÈ Felipel’obiettivo principale per l’attacco in casain questi ultimi, frenetici, giorni di calciomercato invernale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore non rescinderà il suo contratto con iled, eventualmente, arriverebbe a Milano fino a giungo. “L’si è mossa, ha sondato il terreno. Al giocatore è stato proposto un contratto secco di sei mesi, a patto che riduca leggermente le pretese in termini di ingaggio. Quello attuale, con il, è di 2,5 milioni. Con il club rossoblù va studiato il tipo di operazione: esclusa l’ipotesi di una rescissione, come pure quella inizialmente ventilata di uno scambio con Salcedo, che resta l’alternativa qualora ...

