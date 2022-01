Emoglobinuria parossistica notturna | come si riconosce e si affronta

(Di martedì 25 gennaio 2022) C’è una proteina, all’interno dei globuli rossi. È formata dalla globina legata a un gruppo non proteico contenente ferro, chiamato eme. Il risultato di questa “unione” è il trasportatore naturale di ossigeno che viene caricato nei polmoni e, attraverso il circolo, viene trasportato e distribuito a tutte le cellule del corpo. Quando si è anemici, l’emoglobina cala. Ma ci sono forme molto rare di patologia che interessano appunto l’emoglobina. Una di queste è l’o Epn. La ricerca mette a disposizione nuove opzioni di cura per questa patologia, che va innanzitutto riconosciuta precocemente. Attenzione al colore delle urine L’e? una patologia molto rara che colpisce circa 2-5 persone ogni milione di abitanti. ”È una ...

Ultime Notizie dalla rete : Emoglobinuria parossistica

"Può diventare nuovo standard di cura per l'notturna" 'La rimborsabilità di ravulizumab rappresenta per noi la realizzazione di ciò per cui lavoriamo ogni giorno da 30 anni: trasformare la vita delle persone affette ..."Nuovo monoclonale rispetto ad altre terapie somministrato ogni 8 settimane anziché ogni 2" "Per i pazienti connotturna (Epn), fino a poco tempo fa la terapia era solo di supporto: trasfusioni, acido folico, la supplementazione con ferro, fino al trapianto del midollo osseo ...L'AIFA ha approvato un nuovo farmaco contro l'emoglobinuria parossistica nottura, una malattia rara del sangue: si tratta del ravulizumab.Roma, 25 gen. (Adnkronos Salute) - "Per i pazienti con emoglobinuria parossistica notturna (Epn), fino a poco tempo fa la terapia era solo di supporto: trasfusioni, acido folico, la supplementazione..