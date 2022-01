Elton John positivo al Covid (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Elton John è positivo al Covid-19. E’ stato lo stesso cantante in una storia su Instagram a spiegare di dover interrompere momentaneamente il tour negli Stati Uniti, rinviando all’ultimo minuto due concerti a Dallas. “Ciao a tutti, volevo inviare un messaggio per farvi sapere che ho contratto il Covid e quindi devo riprogrammare i miei spettacoli a Dallas”, scrive la star. “Fortunatamente sono vaccinato, anche col booster, e i miei sintomi sono lievi, quindi mi aspetto di poter tenere gli spettacoli in Arkansas questo fine settimana”, scrive Elton John. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) –al-19. E’ stato lo stesso cantante in una storia su Instagram a spiegare di dover interrompere momentaneamente il tour negli Stati Uniti, rinviando all’ultimo minuto due concerti a Dallas. “Ciao a tutti, volevo inviare un messaggio per farvi sapere che ho contratto ile quindi devo riprogrammare i miei spettacoli a Dallas”, scrive la star. “Fortunatamente sono vaccinato, anche col booster, e i miei sintomi sono lievi, quindi mi aspetto di poter tenere gli spettacoli in Arkansas questo fine settimana”, scrive. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

SkyTG24 : Elton John risulta positivo al Covid, cancellati i concerti a Dallas - RobertoMerlino1 : Il mio primo 33 giri acquistato fu Don’t Shoot Me, I’m Only the Piano Player di Elton John. Quello con Crocodile Ro… - ataino1974 : @Gil88_fm @Grande__Jack80 @tancredipalmeri @CarlottaGaia Ma poi l'abito di Ciccio cozza, ha messo il guinzaglio a E… - Miki_2313 : RT @SkyTG24: Elton John risulta positivo al Covid, cancellati i concerti a Dallas - robertalerici : RT @ImolaOggi: Elton John positivo al Covid: 'per fortuna sono vaccinato con tre dosi'. Concerti annullati. -

