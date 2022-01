È stata la star della prima Isola dei Famosi: ecco com’è oggi a 40 anni (Di martedì 25 gennaio 2022) È stata una delle prime star dell’Isola dei Famosi, e fino a qualche anno fa non si faceva che parlare di lei. Ma che fine ha fatto la contessina Giada De Blanck? eccola oggi. Giada De Blanck è stata una delle stelle della televisione italiana, lanciata dal reality L’Isola dei Famosi. Da sempre molto vicina L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 25 gennaio 2022) Èuna delle primedell’dei, e fino a qualche anno fa non si faceva che parlare di lei. Ma che fine ha fatto la contessina Giada De Blanck?la. Giada De Blanck èuna delle stelletelevisione italiana, lanciata dal reality L’dei. Da sempre molto vicina L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

