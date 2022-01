Colazione a casa per Benedetta Rossi e arriva l’emozione con le parole di Marco (Di martedì 25 gennaio 2022) Questa notte ha dormito abbastanza Benedetta Rossi, ieri ha lasciato l’ospedale dove era ricoverata per l’operazione alla schiena ed è tornata a casa. La semplicità di Benedetta Rossi e suo marito Marco continua a stupire, hanno la capacità di essere loro stessi e mostrarsi con grande normalità anche sui social. Benedetta Rossi ha il volto sofferente di chi ha subito un intervento non da poco ma è a casa, serena. Ci vorrà un po’ di tempo per riprendersi del tutto, per recuperare, per fare svanire la paura che la schiena non regga. Cammina lentamente, sale le scale un gradino alla volta e poi torna a risposare Benedetta. Accanto a lei sul lettone c’è il suo adorato cane. Marco confida che dopo un po’ di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 25 gennaio 2022) Questa notte ha dormito abbastanza, ieri ha lasciato l’ospedale dove era ricoverata per l’operazione alla schiena ed è tornata a. La semplicità die suo maritocontinua a stupire, hanno la capacità di essere loro stessi e mostrarsi con grande normalità anche sui social.ha il volto sofferente di chi ha subito un intervento non da poco ma è a, serena. Ci vorrà un po’ di tempo per riprendersi del tutto, per recuperare, per fare svanire la paura che la schiena non regga. Cammina lentamente, sale le scale un gradino alla volta e poi torna a risposare. Accanto a lei sul lettone c’è il suo adorato cane.confida che dopo un po’ di ...

