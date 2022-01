Calciomercato Juventus – Fatta per Vlahovic! Ecco cifre e dettagli

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS-FIORENTINA: INTESA PER VLAHOVIC. OPERAZIONE DA 75 MILIONI DI EURO #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Vlahovic: la Fiorentina detta le condizioni, la Juventus prepara l'offerta giusta. Si lavora per… - Gazzetta_it : #calciomercato Juventus - Vlahovic, tutte le cifre del grande affare - Antinovax : - LeBombeDiVlad : ?? #Vlahovic si avvicina alla #Juventus ?? I tifosi viola manifestano il loro disappunto #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

... da registrarne una che fa chiaramente capire come il possibile passaggio già in questa sessione di mercato di gennaio dello stesso Vlahovic alla, squadra con cui la tifoseria viola ha una ..., Nandez nel mirino: le ultime Nahitan Nandez © LaPresseCome riportato da 'Goal.com', lasi sta muovendo concretamente anche per Nandez. Confermate, dunque, le ...La Lazio punta a prendere anche un vice Immobile, serve ovviamente la cessione di Muriqi. Piace molto l'attaccante in prestito all'Empoli ...Il procuratore Andrea D'Amico ha presentato un esposto al Collegio arbitrale del Coni, massimo organo della giustizia sportiva, per esigere dal Napoli il pagamento per la mediazione ...