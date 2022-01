Bollette e rincari, prezzi in rialzo anche per la pizza: tutti i prodotti in aumento (Di martedì 25 gennaio 2022) Dalla tazzina di caffè al cornetto, dai pomodori all’olio fino alla pizza margherita. Nel 2022 i rincari delle materie prime hanno toccato, come in un effetto domino, i beni alimentari, costringendo i produttori ma anche i consumatori a dover pagare due o tre volte tanto prodotti che, in tempi non sospetti, avrebbero venduto o acquistato ad L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Dalla tazzina di caffè al cornetto, dai pomodori all’olio fino allamargherita. Nel 2022 idelle materie prime hanno toccato, come in un effetto domino, i beni alimentari, costringendo i produttori mai consumatori a dover pagare due o tre volte tantoche, in tempi non sospetti, avrebbero venduto o acquistato ad L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

FUDbottega : RT @FoodEconomy_IT: @FUDbottega lancia #BlackOutdinner. Una protesta contro il caro #energia e i rincari sulle bollette (che arrivano a toc… - r_baiamonte : RT @lindipende: #Carobollette, #Cgia: aiuti governo coprono solo 6% dei rincari «Sebbene il Governo per il primo trimestre abbia erogato… - FoodEconomy_IT : @FUDbottega lancia #BlackOutdinner. Una protesta contro il caro #energia e i rincari sulle bollette (che arrivano a… - PaoloCaioni : RT @ItaliaViva: #bollette , @LauraGaravini (IV): “Governo al lavoro già da questa estate contro rincari, risorse e azioni concrete per cit… - Ernesto29296958 : RT @MassimoCasanov3: Le nostre imprese stanno soffrendo e rischiano di saltare gambe all’aria. Ho depositato interrogazione Ue per chiedere… -