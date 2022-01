Un anno dalla morte di Roberta Siragusa: cosa è successo alla 17enne trovata carbonizzata in Sicilia (Di lunedì 24 gennaio 2022) A un anno dalla scomparsa della 17enne di Caccamo, il ricordo della madre e quello delle istituzioni sia comunali che ecclesiastiche. cosa successe quel tragico 24 gennaio Sono trascorsi esattamente 365 giorni da quando il corpo di Roberta Siragusa, una ragazza 17enne di Caccamo, venne ritrovato senza vita incendiato in un dirupo ai piedi del Monte San Calogero. Principale indiziato, oggi come allora, il 20enne Pietro Morreale, ex fidanzato della ragazza. Il processo a suo carico inizierà a marzo e, nel frattempo, la madre e tutta la famiglia della vittima, con il sostegno delle istituzioni locali, hanno voluto ricordare Roberta nel giorno del tragico anniversario della sua scomparsa. Un ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 24 gennaio 2022) A unscomparsa delladi Caccamo, il ricordo della madre e quello delle istituzioni sia comunali che ecclesiastiche.successe quel tragico 24 gennaio Sono trascorsi esattamente 365 giorni da quando il corpo di, una ragazzadi Caccamo, venne ritrovato senza vita incendiato in un dirupo ai piedi del Monte San Calogero. Principale indiziato, oggi come allora, il 20enne Pietro Morreale, ex fidanzato della ragazza. Il processo a suo carico inizierà a marzo e, nel frattempo, la madre e tutta la famiglia della vittima, con il sostegno delle istituzioni locali, hvoluto ricordarenel giorno del tragico anniversario della sua scomparsa. Un ...

