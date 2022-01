Snowboard | i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Pechino 2022 Spicca l’assenza di Aaron March

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Si avvicina sempre di più l’appuntamento principale di questoper gli sport invernali: ledi. La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato oggi le varie liste deiper la manifestazione a Cinque Cerchi, andiamo a scoprire nel dettaglio gli azzurri per lo. Un terzetto per il freestyle (big air, slopestyle ed halfpipe) quello formato da Lorenzo Gennero, Emiliano Lauzi e Louis Philip Vito III, con ovviamente pochissime speranze di medaglia. Chi punta molto in alto sono invece le squadre dicross e parallelo. Michela Moioli vuole difendere il proprio titolo e punta alla doppietta, con l’aggiunta della prova squadre nella quale si cimenterà con un uomo (i più titolati Omar Visintin, al rientro dall’infortunio, e Lorenzo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard convocati

... detentore della Sfera di Cristallo nelloparallelo ma autore di una prima parte di stagione negativa. Di seguito l'elenco completo deiFisi per le Olimpiadi Invernali di Pechino ...Di seguito tutti gli italiani, suddivisi per disciplina: Biathlon Bionaz Didier, ... Kainzwaldner Simon, Rieder Emanuel, Hofer Verena, Voetter Andrea, Zoeggeler NinaSnowboardcross ...Si avvicina sempre di più l'appuntamento principale di questo 2022 per gli sport invernali: le Olimpiadi di Pechino. La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato oggi le varie liste dei convo ...Oggi, lunedì 17 gennaio, si è chiuso il processo di qualificazione olimpica anche per gli ultimi sport che saranno protagonisti alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: ora ci sarà una settimana a di ...