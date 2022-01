Sexy bancaria licenziata per il suo hobby osé | una storia incredibile da Siracusa

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Unaparticolare quella di Benedetta D’Anna,dopo 17 anni di lavoro a causa del suoa luci rosse. A Benedetta D’Anna –nome d’arte Benny Green– è arrivata prima la lettera di ammonimento dal suo capo, poi quella del licenziamento. La 40enne piemontese,na d’adozione, ha perso così il lavoro e sostiene che la causa è da ricollegare al suo. Benny Green posta sui social foto osé da qualche tempo, ma la passione per l’erotismo non finisce qui: poco dopo essere stata sospesa dal posto di lavoro ha anche girato un film porno. La donna ha fatto ricordo all’istituto di credito, denunciando: LEGGI ANCHE => La famiglia organizza i funerali, ma Agnese Grimaldi è viva: l’errore ...

... ha perso il lavoro, sostenendo che la causa è da collegare a foto con posepubblicate sui ... "lo svolgimento di attività lavorativa extradurante l'assenza del servizio motivata da stato ...... magari anche dove non c'è, scommettendo su storie sicuramente "" ma ancora "di prospettiva". ... E proprio a questo proposito andiamo a prendere i dati diffusi dall'AutoritàEuropea (EBA) ...La quarantenne Benedetta D’Anna, piemontese di origine ma siracusana di adozione, lavorava nella filiale di un istituto di credito del capoluogo aretuseo. Adesso è impegnata in una battaglia legale ...Prima è arrivata una lettera di ammonimento, poi la lettera di licenziamento per giusta causa dalla banca di cui era dipendente da 17 anni. Dopo la sospensione ha anche girato un film porno dal titolo ...