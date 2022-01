Sanremo, Amadeus 'convoca' Fiorello. Zalone? 'Dividerà'. E l'Ariston pieno? 'La gioia più grande' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sulle voci del prossimo presidente della Repubblica sul palco dell'Ariston, Amadeus osserva: "Magari il presidente della Repubblica accettasse il mio invito sul palco dell'Ariston. Ne dubito, ma ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sulle voci del prossimo presidente della Repubblica sul palco dell'osserva: "Magari il presidente della Repubblica accettasse il mio invito sul palco dell'. Ne dubito, ma ...

Advertising

tvsorrisi : Sì, è tempo di pensare al Festival! ?? La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25… - IlContiAndrea : Da domani mattina, tutti i giorni, #Amadeus sarà ospite in Non Stop News su RTL 102.5 alle 8:50. Il conduttore e di… - rtl1025 : ?? I @thisismaneskin saranno i super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo ??? A dare l'annuncio Amadeus… - TweetNotizie : Sanremo 2022, Amadeus a messa da don Fabrizio Gatta, ex giornalista Rai - Radio_Speaker : Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo, è stato ospite questa mattina in Non Stop News su @rtl1025 -