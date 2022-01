Samanta Togni | addio all’Italia | cambia vita e ricomincia da qui

(Di lunedì 24 gennaio 2022)ha detto, la conduttrice e ballerina ha decisamentetodopo la grande delusione, sui social ha mostrato da dove stando. Si torna a parlare della conduttrice e ballerina che tutto il pubblico di Rai Uno conosce molto bene e che in modo del tutto inaspettato sembra aver deciso direa seguito della delusione professionale di cui lei stessa ha parlato. foto InstagramMa andiamo con ordine è infatti notizia proprio delle scorse ore quella che la stessa diretta interessata ha scritto sui social dove ha ammesso: “sono arrivata qui con una delusione nel cuore per la cancellazione del mio programma ( uno dei tanti depennati dall’oggi al domani)”. A seguito di ...

cambia vita. L'ex volto di Ballando con le Stelle e de I Fatti Vostri ha pubblicato un lungo post sui Instagram dove ha raccontato di aver lasciato l'Italia ed essersi trasferita a Dubai ...ha cambiato vita. L'ex insegnante di 'Ballando con le Stelle' si è trasferita lontano dall'Italia, in un altro continente. Ora vive negli Emirati Arabi, a Dubai . Ha fatto i bagagli per ...Samanta Togni, ex volto di ‘Ballando con le Stelle’, si è trasferita in un altro continente. Il suo racconto sul social.Samanta Togni ha cambiato vita. L’ex insegnante di ‘Ballando con le Stelle’ si è trasferita lontano dall’Italia, in un altro continente. Ora vive negli Emirati Arabi, a Dubai. Ha fatto i bagagli per a ...