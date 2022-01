Pistocchi attacca De Siervo e Serie A | “La più indebitata d’Europa | bilanci sospetti e scandali plusvalenze”

Advertising

Pall_Gonfiato : #Pistocchi attacca #DeSiervo e #SerieA: “La più indebitata d’Europa, bilanci sospetti e scandali” - infoitsport : Bufera Milan-AIA, Pistocchi attacca la Juve: tifosi inviperiti sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Pistocchi attacca

JuveLive

contro la Juventus, ci risiamo: il tweet del giornalista all'indomani delle polemiche per Milan - Spezia fa discutere. Si è chiusa una giornata di campionato convulsa, nella quale un ruolo ...Solo un punticino per la Juventus a Venezia, campo in cui grandi e piccine avevano spesso raccolto bottino pieno. Tra i più critici sui social c'è il giornalista Maurizio, che non ha dubbi sul responsabile della mancata vittoria: si tratta dell'allenatore bianconero, Allegri, che avrebbe sbagliato impostazione tattica della partita. Ecco il tweet velenoso ...JUVE – «Mi sembra che la Juve abbia varato un sistema di gioco che dicevo da tempo, 4-2-3-1 con una coppia di centrocampisti ideale, che è Arthur e Locatelli. Se la squadra lavora su questo sistema, r ...Pistocchi contro la Juventus, ci risiamo: il tweet del giornalista all’indomani delle polemiche per Milan-Spezia fa discutere. Gesto che ha offerto l’occasione a Maurizio Pistocchi, da sempre non molt ...