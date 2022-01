Pelè in fin di vita | un calvario per il campione | sono minuti di grande apprensione

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il tumore lo sta consumando un po' alla volta. Ha aggredito Pelé al colon e nonbastati né un'operazione né la chemioterapia per fermarlo. A 81 anni, O Rey, la Perla Nera, lo splendido e spettacolare autore della rovescia da sogno in Fuga per la vittoria, lotta contro un avversario che non gli dà tregua e le sue condizioni di salute siaggravate. Vive un, di quelli che patologie del genere ti scaraventano addosso. Lotta ma sa, in cuor suo, che non potrebbe più ancora molto tempo a disposizione. Non molla, resta aggrappato allaed è consapevole che, alla sua età, per quanto abbia fibra forte e salute di ferro, cicose che nemmeno una leggenda come lui può dominare. Pelé reagisce alla morte che vede dinanzi a sé guardandola negli occhi. "Non mollo, ci vediamo ...