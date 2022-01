Passi in avanti per la sicurezza con l’aggiornamento WhatsApp per PC (Di lunedì 24 gennaio 2022) La sicurezza per gli sviluppatori di WhatsApp è molto importante, al punto da concepire un nuovo aggiornamento. Non deve mai esserci il rischio di ritrovarsi con qualche problematica di questo tipo ed ora sono a lavoro per garantire la verifica in due passaggi anche tramite client web/desktop. Si tratta di un elemento in più di sicurezza presente già da tempo sulla versione mobile di WhatsApp e finalmente arriverà anche via desktop o web. Come cambia la sicurezza con l’aggiornamento WhatsApp per PC Dunque, non solo migliorie per gli audio, come riportato alcuni giorni fa. Come sempre sono stati i ragazzi di WaBetaInfo a scovare questa novità, condividendo anche uno screenshot a riguardo. Questa sezione adibita alla verifica a due passaggi accessibile via ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Laper gli sviluppatori diè molto importante, al punto da concepire un nuovo aggiornamento. Non deve mai esserci il rischio di ritrovarsi con qualche problematica di questo tipo ed ora sono a lavoro per garantire la verifica in due passaggi anche tramite client web/desktop. Si tratta di un elemento in più dipresente già da tempo sulla versione mobile die finalmente arriverà anche via desktop o web. Come cambia laconper PC Dunque, non solo migliorie per gli audio, come riportato alcuni giorni fa. Come sempre sono stati i ragazzi di WaBetaInfo a scovare questa novità, condividendo anche uno screenshot a riguardo. Questa sezione adibita alla verifica a due passaggi accessibile via ...

