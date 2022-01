Lukaku diventa ambasciatore europeo degli hamburger vegani Beyond Meet (Di lunedì 24 gennaio 2022) Romelu Lukaku diventa ambasciatore europeo degli hamburger vegani di Beyond Meat. È stata la stessa azienda ad annunciarlo. Si unisce ad atleti professionisti di fama mondiale come Lewis Hamilton, Nick Kyrgios, Chris Paul, Kyrie Irving e Lindsey Vonn, oltre a molte altre celebrità che sostengono i vantaggi di Beyond Meat, tra cui Kevin Hart e Snoop Dogg. L’attaccante del Chelsea è apparso in un video nel suo pub preferito, The Chelsea Pensioner, mentre mangia il Beyond Bangers and Mash, hamburger a base vegetale. Calcio e Finanza, che dà la notizia, riporta le parole di Lukaku: «La dieta è una parte importante della mia vita quotidiana e nel tempo ho davvero capito come mangiare più ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 gennaio 2022) RomeludiMeat. È stata la stessa azienda ad annunciarlo. Si unisce ad atleti professionisti di fama mondiale come Lewis Hamilton, Nick Kyrgios, Chris Paul, Kyrie Irving e Lindsey Vonn, oltre a molte altre celebrità che sostengono i vantaggi diMeat, tra cui Kevin Hart e Snoop Dogg. L’attaccante del Chelsea è apparso in un video nel suo pub preferito, The Chelsea Pensioner, mentre mangia ilBangers and Mash,a base vegetale. Calcio e Finanza, che dà la notizia, riporta le parole di: «La dieta è una parte importante della mia vita quotidiana e nel tempo ho davvero capito come mangiare più ...

