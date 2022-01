Ita Airways | da Lufthansa ed Msc l’offerta per la quota di maggioranza

Advertising

Corriere : Ita Airways, arriva l’offerta di Lufthansa e Msc Crociere: chiesta la quota di maggioranza - RaiNews : Il Governo italiano potrebbe mantenere una quota di minoranza - reportrai3 : Che c’entra Helbiz con ITA Airways? Un imprenditore ci racconta di aver trovato accanto a Palella un altro manager… - Laura_Blixen : #Lufthansa concorda con #Ita 3mesi x la due diligence nei conti verificandone le condizioni e si mangia quello che… - fax1974 : RT @claudiocerasa: Scoop del Foglio confermato: arrivata oggi l'offerta di Lufthansa per Ita Airways (c'è anche Msc). Il comunicato non pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Ita Airways

Il gruppo Msc ha manifestato al governo italiano il suo interesse ad acquisire una quota di maggioranza in. Secondo quanto si legge in una nota, Msc 'si pone l'obiettivo di realizzare una partnership' con l'esecutivo 'e la compagnia Lufthansa come partner industriale del progetto. Lufthansa ha ...Sbarcata da un volo da Linate " poco prima delle 13 - è stata accolta ed assistita per tutto il tragitto fino alla vettura da personale di Adr Assistance e di. Internata nel campo di ...Nuovo focus su Ita Airways, con un passaggio che arriva prima delle attese. La compagnia aerea ha ricevuto oggi dal Gruppo Msc e Lufthansa una manifestazione di interesse per acquisire una quota di ma ...Ginevra-Il Gruppo MSC ha manifestato oggi al Governo italiano il proprio interesse ad acquisire una quota di maggioranza in ITA ...