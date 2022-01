Insigne, l’amore per il Napoli e il secondo posto (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quanto ti mancherà la maglia del Napoli? Crediamo tanto. Quanto ci mancherà la maglia numero 24? Crediamo tanto. Napoli Salernitana non è stata solo la terza vittoria in campionato, consecutiva, ma anche il ritorno al gol di Insigne. Il gol numero 115 come i gol di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quanto ti mancherà la maglia del? Crediamo tanto. Quanto ci mancherà la maglia numero 24? Crediamo tanto.Salernitana non è stata solo la terza vittoria in campionato, consecutiva, ma anche il ritorno al gol di. Il gol numero 115 come i gol di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

lucasparrow1 : @Lor_Insigne non é colpa tua? Allora dici le cose come stanno, adl ti ha offerto di rimanere gratis o ad 1 milione?… - CarloRo79403302 : @robypec75 @TolliVincenzo Ieri si vedeva che Lozano non c'era in campo! Insigne doveva essere in campo per andare i… - UmileEsperto : @robertsprincipe @sscnapoli @Lor_Insigne Se era davvero amore si abbassava lo stipendio come è disposto a fare mert… - UmileEsperto : #insigne che in #napolisalernitana dopo il gol(su rigore dato che su azione non segna manco più con le mani) esulta… - partenopeoswiss : RT @CorSport: #Insigne, l'esultanza e la dichiarazione d'amore: '#Napoli, con te sempre' ? -