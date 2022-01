Green pass, i tabaccai minacciano lo sciopero: «I controlli obbligatori provocheranno il caos» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo l’ultimo Dpcm del governo, che ha esteso l’obbligo di Green pass, i tabaccai si dicono pronti allo sciopero. Giovanni Risso, presidente nazionale della Federazione Italiana tabaccai, ha detto: «Le tabaccherie hanno assicurato, pur nell’infuriare della pandemia di Covid, durante il lockdown, servizi essenziali per tutti i cittadini. Un impegno che ora viene disconosciuto. Il nostro lavoro deve essere tenuto in considerazione. Lo ribadiremo con determinazione al sottosegretario Costa che, ci auguriamo, comprenderà le nostre ragioni. Se così non fosse lo sciopero sarà inevitabile. Le tabaccherie abbasseranno le saracinesche». Risso ha aggiunto: «Capiamo l’importanza del Green pass come ostacolo al diffondersi dei contagi e, soprattutto, come stimolo ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo l’ultimo Dpcm del governo, che ha esteso l’obbligo di, isi dicono pronti allo. Giovanni Risso, presidente nazionale della Federazione Italiana, ha detto: «Le tabaccherie hanno assicurato, pur nell’infuriare della pandemia di Covid, durante il lockdown, servizi essenziali per tutti i cittadini. Un impegno che ora viene disconosciuto. Il nostro lavoro deve essere tenuto in considerazione. Lo ribadiremo con determinazione al sottosegretario Costa che, ci auguriamo, comprenderà le nostre ragioni. Se così non fosse losarà inevitabile. Le tabaccherie abbasseranno le saracinesche». Risso ha aggiunto: «Capiamo l’importanza delcome ostacolo al diffondersi dei contagi e, soprattutto, come stimolo ...

