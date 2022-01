Federico Fashion Style scioglie i dubbi sull’omosessualità: risposta epica (Di lunedì 24 gennaio 2022) Federico Fashion Style torna a parlare della sua presunta omosessualità, il noto parrucchiere dei Vip spiazza tutti, ecco cosa ha detto Si torna a parlare della presunta omosessualità di Federico… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 24 gennaio 2022)torna a parlare della sua presunta omosessualità, il noto parrucchiere dei Vip spiazza tutti, ecco cosa ha detto Si torna a parlare della presunta omosessualità di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

BertoBarto26 : @polifosfazenri per poi tornare a dare dei gay repressi e frustrati a Shawn Mendes e Federico Fashion Style ???? - Dtti_digitale : Dopo il successo nelle inedite vesti di ballerino a Ballando con le stelle, Federico Fashion Style, l’hair stylist… - Luca_zone : RT @tvstellare: Federico Fashion Style durante un casting per il Grande Fratello nel 2008 ?????? #verissimo - gayit : Federico Fashion Style a Verissimo: 'Io gay? Ho una compagna e una figlia, mi scivola addosso'- VIDEO… - PasqualeMarro : #FedericoFashionStyle in lacrime dalla #Toffanin -