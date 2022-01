Elezione Presidente della Repubblica: come funziona (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 2 del 4 gennaio 2021 è stato pubblicato un avviso, a firma del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, recante “Convocazione del Parlamento in seduta comune“. Data della convocazione: 24 gennaio 2022, ore 15. Ordine del giorno: Elezione del Presidente della Repubblica. Questo rappresenta il primo passo dell’iter per la nomina della più alta carica dello Stato, la carica che rappresenta l’unità nazionale. Cosa succederà a partire dal 24 gennaio? Sarà la politica decidere il nome del prossimo Capo dello Stato, e la decisione non potrebbe essere immediata. Basti pensare all’Elezione di Giovanni Leone, che richiese 15 giorni e 23 scrutini. Decisamente più breve invece sia ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 2 del 4 gennaio 2021 è stato pubblicato un avviso, a firma delCamera dei Deputati Roberto Fico, recante “Convocazione del Parlamento in seduta comune“. Dataconvocazione: 24 gennaio 2022, ore 15. Ordine del giorno:del. Questo rappresenta il primo passo dell’iter per la nominapiù alta carica dello Stato, la carica che rappresenta l’unità nazionale. Cosa succederà a partire dal 24 gennaio? Sarà la politica decidere il nome del prossimo Capo dello Stato, e la decisione non potrebbe essere immediata. Basti pensare all’di Giovanni Leone, che richiese 15 giorni e 23 scrutini. Decisamente più breve invece sia ...

