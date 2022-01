Da Roma a Kiev e ad Ankara

Leggi su ilmanifesto

Scrivo mentre in Parlamento si comincia a votare per il nuovo Capo dello Stato. Sono curioso, ma se dicessi che la cosa mi appassiona davvero, mentirei. Sono annunciate schede bianche da parte di quasi tutti, e questa non-scelta viene interpretata come di buon auspicio per raggiungere in fretta un accordo intorno al quale si chiacchiera da un anno (dall'incarico a Mario Draghi, che già appariva predestinato al "più alto Colle"). Si fanno altri due nomi: Marta Cartabia, scelta dal gruppo di …