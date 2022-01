Covid nel casertano, dichiarata morta per errore 5 giorni fa, Agnese non ce l’ha fatta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Non ha retto il cuore di Agnese Grimaldi, la 52enne ricoverata al Covid Hospital di Maddaloni, divenuta nota per un decesso mai avvenuto. La struttura ospedaliera, infatti, aveva contatto la famiglia per comunicare la morte della donna già 5 giorni fa ma era si era trattato di un clamoroso errore. Dramma in ospedale, è morta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Non ha retto il cuore diGrimaldi, la 52enne ricoverata alHospital di Maddaloni, divenuta nota per un decesso mai avvenuto. La struttura ospedaliera, infatti, aveva contatto la famiglia per comunicare la morte della donna già 5fa ma era si era trattato di un clamoroso. Dramma in ospedale, èL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

