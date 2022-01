Cade in un burrone innevato: il suo cane si sdraia su di lui per 13 ore e lo salva dall’ipotermia (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ennesima storia che dimostra come i cani possano essere i migliori amici dell’uomo arriva dall’estero. Grga Brki?, escursionista, è scivolato e caduto in un burrone innevato in Croazia, fratturandosi gravemente una gamba. Se non ci fosse stato il suo cane North, l’escursionista sarebbe morto di ipotermia. Salvo grazie al calore del suo cane: la vicenda dell’escursionista Grga stava scalando la vetta più alta della catena montuosa del Velebit, a circa 1800 metri di altezza sopra il livello del mare. Come riporta Il Corriere della Sera, l’escursionista ha fatto una caduta di quasi 45 metri lungo un pendio innevato. Rimanere bloccato nel crepaccio a causa di una grave frattura alla gamba, senza potersi muovere, significava morte per ipotermia in qualche ora. I due escursionisti che erano con lui ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ennesima storia che dimostra come i cani possano essere i migliori amici dell’uomo arriva dall’estero. Grga Brki?, escursionista, è scivolato e caduto in unin Croazia, fratturandosi gravemente una gamba. Se non ci fosse stato il suoNorth, l’escursionista sarebbe morto di ipotermia. Salvo grazie al calore del suo: la vicenda dell’escursionista Grga stava scalando la vetta più alta della catena montuosa del Velebit, a circa 1800 metri di altezza sopra il livello del mare. Come riporta Il Corriere della Sera, l’escursionista ha fatto una caduta di quasi 45 metri lungo un pendio. Rimanere bloccato nel crepaccio a causa di una grave frattura alla gamba, senza potersi muovere, significava morte per ipotermia in qualche ora. I due escursionisti che erano con lui ...

Advertising

neigetlarmes : @crocelatina parla per te, a me cade tutto da un burrone però almeno inizia… - pastry346 : Gli unici over party che ritengo giusti sono per l'elfo ed il circo degli autori e regie. Quindi FANDOM di ogni per… - Mat87Vic : Ma perché Shawn Mendes cade da un burrone con delle italiane? - ceroforse : @theohrror mh andrebbe approfondito. Però mi è venuto in mente che una fetta di pane imburrata cade sempre dalla parte del burrone. - quotidianodirg : #Cronaca #andreapalacino Due vittoriesi morti in un incidente in Calabria: tir cade in un burrone e va a fuoco… -