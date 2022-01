Australian Open 2022, Jannik Sinner: “Ho un bel rapporto con Matteo Berrettini, posso imparare molto da lui” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Missione compiuta per Jannik Sinner. L’azzurro ha conquistato l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open 2022, battendo in tre set l’Australiano Alex de Minaur (7-6 (3) 6-3 6-4). Una prestazione convincente dell’altoatesino, consapevole del suo tennis e non affatto spaventato dalla posta in palio. E’ stata la maturità con cui ha saputo tener duro alla partenza sprint di de Minaur che ha fatto la differenza, per come poi è evoluta la partita: “Una prova difficile per me, perché lui è un giocatore incredibile e anche uno dei ragazzi più simpatici del tour. Ovviamente quando gioca qui in Australia, soprattutto all’Australian Open, è un avversario tosto. molto, molto tosto. Io lo sapevo, ho provato a rimanere ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Missione compiuta per. L’azzurro ha conquistato l’accesso ai quarti di finale degli, battendo in tre set l’o Alex de Minaur (7-6 (3) 6-3 6-4). Una prestazione convincente dell’altoatesino, consapevole del suo tennis e non affatto spaventato dalla posta in palio. E’ stata la maturità con cui ha saputo tener duro alla partenza sprint di de Minaur che ha fatto la differenza, per come poi è evoluta la partita: “Una prova difficile per me, perché lui è un giocatore incredibile e anche uno dei ragazzi più simpatici del tour. Ovviamente quando gioca qui in Australia, soprattutto all’, è un avversario tosto.tosto. Io lo sapevo, ho provato a rimanere ...

