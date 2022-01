“Al plateau della curva, ora inizia la discesa”: così Figliuolo sulla Omicron (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – Il generale Francesco Paolo Figliuolo parla della variante Omicron e della curva dei contagi, come riportato dall’Adnkronos. Figliuolo sulla Omicron: “Può iniziare la discesa” Francesco Figliuolo è quindi ottimista sulla Omicron. Dovremmo “essere arrivati al plateau della curva”, dice in occasione della visita al centro vaccinale del Portello di Milano. Parla di “buone notizie”, il generale aggiungendo che “si sta andando in discesa, speriamo che questo sia il trend consolidato”. Aggiungendo poi che “tutto questo è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni”. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – Il generale Francesco Paoloparlavariantedei contagi, come riportato dall’Adnkronos.: “Puòre la” Francescoè quindi ottimista. Dovremmo “essere arrivati al”, dice in occasionevisita al centro vaccinale del Portello di Milano. Parla di “buone notizie”, il generale aggiungendo che “si sta andando in, speriamo che questo sia il trend consolidato”. Aggiungendo poi che “tutto questo è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni”. ...

