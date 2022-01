Zuppa di Porro 23 gennaio 2022

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 23 gennaio 2022)di. Il cav si ritira e mo’ è un casino. Il cdx, non giriamoci intorno, è più che spaccato. E il csx, Folli dixit, non sta meglio. é il tempo dei Casini dici qualcuno. Minzo ci ricorda che la media per eleggere il Colle è di undici votazioni. Nel frattempo l’economia trema, come scrive bene Barbera. La casa rende meno dell’inflazione nota il Sole, Pagni sui tubi del gas che inguaiano l’Europa. Barricco sta male: in bocca al lupo. Monsignor Camisasca coraggioso su pedofilia con Cazzullo. Ucraina si arma e aspetta la guerra #rassegnastampa23gen L'articolo proviene da Nicola