Torino-Sassuolo, Bremer ammonito: salterà la gara con l'Udinese (Di domenica 23 gennaio 2022) Bremer non giocherà contro l'Udinese. Il difensore del Torino, impegnato nel match con il Sassuolo valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022, è stato ammonito al 64? dopo uno scontro con Scamacca ed essendo diffidato dovrà scontare un turno di squalifica. Non sarà certamente contento Ivan Juric che perde il leader del suo reparto arretrato, in una gara insidiosa come quella immediatamente seguente alla sosta. SportFace.

