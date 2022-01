“Se lo era strappato via”: 27enne no vax muore dopo aver rifiutato il casco (Di domenica 23 gennaio 2022) Un ragazzo di 27 anni è morto all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina dopo aver contratto il Covid-19. Il giovane, residente proprio nella cittadina laziale, non si era vaccinato contro il Covid. Inoltre, come rivelato dall’ASL di Latina (e riportato dal quotidiano ‘La Repubblica’), il 27enne avrebbe anche cercato di rifiutare le cure, almeno in un primo momento. Giunto una settimana fa all’ospedale “Fiorini” di Terracina proprio in seguito all’infezione da Covid-19, il giovane appariva già in condizioni gravi, tanto da rendere necessario non solo il ricovero, ma anche l’utilizzo di strumenti come il casco ventilatorio. LEGGI ANCHE => Covid, muore negazionista britannico trovato positivo: aveva rifiutato le cure mediche Ma il 27enne non ne ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 23 gennaio 2022) Un ragazzo di 27 anni è morto all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latinacontratto il Covid-19. Il giovane, residente proprio nella cittadina laziale, non si era vaccinato contro il Covid. Inoltre, come rivelato dall’ASL di Latina (e riportato dal quotidiano ‘La Repubblica’), ilavrebbe anche cercato di rifiutare le cure, almeno in un primo momento. Giunto una settimana fa all’ospedale “Fiorini” di Terracina proprio in seguito all’infezione da Covid-19, il giovane appariva già in condizioni gravi, tanto da rendere necessario non solo il ricovero, ma anche l’utilizzo di strumenti come ilventilatorio. LEGGI ANCHE => Covid,negazionista britannico trovato positivo: avevale cure mediche Ma ilnon ne ...

