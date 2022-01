Ragazzo di 28 anni muore di Covid: "Non era vaccinato". Il padre intubato in gravi condizioni (Di domenica 23 gennaio 2022) A poche ore dal caso della 28enne di Aprilia (Latina) morta di Covid pochi giorni dopo aver messo al mondo il suo bambino al Policlinico Umberto I di Roma, il... Leggi su europa.today (Di domenica 23 gennaio 2022) A poche ore dal caso della 28enne di Aprilia (Latina) morta dipochi giorni dopo aver messo al mondo il suo bambino al Policlinico Umberto I di Roma, il...

Advertising

repubblica : No Vax, morto di Covid un ragazzo di Terracina: aveva 27 anni. Ha cercato di rifiutare anche le cure [di Clemente P… - Tg3web : Incidente mortale in una azienda vicino Udine. Lorenzo Parelli, un ragazzo di appena 18 anni, all'ultimo giorno di… - brandobenifei : La scomparsa di Lorenzo, 18 anni, che ha perso la vita durante una 'Alternanza Scuola-Lavoro', rende quello di oggi… - Mau_Ri_83 : @Angela3v999 @potere_alpopolo @peoplesdispatch @re_voltmag @labournet_de @WorkersAngry @ExOpgJesopazzo @cau_napoli… - Carmela_oltre : RT @ritarimix: Uno studente di 18 anni, Lorenzo Parelli, è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato questo pomeriggio (venerdì)… -