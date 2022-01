Quirinale, non c'è intesa tra forze maggioranza. Letta ai grandi elettori Pd: probabile domani scheda bianca (Di domenica 23 gennaio 2022) Serie di riunioni tra alleati: vertice Letta, Conte e Speranza in mattinata poi assemblee dei partiti. In serata riunione dei Cinquestelle. 'I nomi del centrodestra faranno la fine di Berlusconi' dice ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 23 gennaio 2022) Serie di riunioni tra alleati: vertice, Conte e Speranza in mattinata poi assemblee dei partiti. In serata riunione dei Cinquestelle. 'I nomi del centrodestra faranno la fine di Berlusconi' dice ...

Advertising

borghi_claudio : Mi sono fatto un'idea: il DPCM covid è talmente stupido, talmente provocatorio che non può essere altro che un'estr… - silvia_sb_ : I partiti stanno dando l’impressione di non volere Draghi né al Quirinale né al governo. - EnricoLetta : Il centro destra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul #Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall’… - rombi_ti : RT @Orraf5: “Draghi non deve andare al Quirinale per motivi di architettura istituzionale: ci trasformerebbe in una repubblica presidenzial… - LucaViaggio : RT @boni_castellane: Io non voglio Draghi al Quirinale ma soprattutto a Palazzo Chigi. Confondere le due figure non è lecito a chi si inter… -