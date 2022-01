Advertising

RaiNews : 'Nulla di grave, solo la necessità di check up di rito', dicono da Forza Italia #Berlusconi #Quirinale - Agenzia_Ansa : Oggi c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Camera Fico avrebbe proposto, a quanto apprende l'ANSA da fonti parlamentari, il parcheggio di… - infoitinterno : Quirinale, fonti Nazareno: 'Si ragiona su Riccardi come profilo ideale' - infoitinterno : Quirinale, fonti del Nazareno: «Si ragiona su candidatura Riccardi». Conte: ha caratteristiche giuste -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale fonti

parlamentari, pur segnalando la candidatura di Riccardi , spiegano alla Dire che dopo la riunione di Montecitorio si rafforza l'ipotesi Draghi . Lo stesso Conte al termine della riunione di ...Al momento non si sa quando lascerà la struttura, madi Forza Italia riferiscono che si sta ... Berlusconi rinuncia a candidatura/ La lettera: "Avevo voti, ma serve unità" Controlli ...E, infatti, "si ragiona su Andrea Riccardi come profilo di presidente ideale", confermano fonti del Nazareno aggiungendo che quello di stamattina fra Conte, Letta e Speranza, "è stato un buon ...Secondo indiscrezioni del Nazareno, Giuseppe Conte, Roberto Speranza ed Enrico Letta potrebbero dare indicazioni ai loro parlamentari sul non voto ...