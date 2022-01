Quirinale, come seguire in tv l'elezione del Presidente della Repubblica: orari e programmi (Di domenica 23 gennaio 2022) Copertura live per le all news TgCom24 e RaiNews24, fa lo stesso SkyTg24 con 'Corsa al Colle' dalle 14.30 alle 23 dove si alterneranno Stefania Pinna, Fabio Vitale e Giovanna Pancheri . Online si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Copertura live per le all news TgCom24 e RaiNews24, fa lo stesso SkyTg24 con 'Corsa al Colle' dalle 14.30 alle 23 dove si alterneranno Stefania Pinna, Fabio Vitale e Giovanna Pancheri . Online si ...

Advertising

pietroraffa : Da 'apriremo il parlamento come una scatoletta di tonno' a 'tratteremo pacchetti di voti per Tremonti al Quirinale' è stato un attimo - Agenzia_Ansa : Il centrosinistra potrebbe scegliere il nome di Andrea Riccardi come candidato di bandiera nelle prime votazioni pe… - VittorioSgarbi : #quirinale Dubito che ci fossero i voti per Berlusconi, come i suoi gli hanno garantito. Troppi franchi tiratori. R… - TheRealPinguini : @la_kuzzo Infatti è lì che casca l'asino. Non 'una donna al Quirinale' (come se una valesse un'altra)... Al Quirina… - lorenzo10469500 : Berlusconi rinuncia al Quirinale, il retroscena: è ricoverato in ospedale. Come sta il leader di Forza Italia - Vir… -