Portano il cadavere di un uomo in posta: volevano riscuotere le sua pensione (Di domenica 23 gennaio 2022) Sembra la scena di un film horror ma è successo davvero in Irlanda: due truffatori hanno portato nell’ufficio postale il corpo di un 66enne per chiedere che venisse versata loro la sua pensione Lo hanno cammuffato mettendogli in testa un cappello e coprendo buona parte del viso con un maglione a collo alto e poi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 23 gennaio 2022) Sembra la scena di un film horror ma è successo davvero in Irlanda: due truffatori hanno portato nell’ufficiole il corpo di un 66enne per chiedere che venisse versata loro la suaLo hanno cammuffato mettendogli in testa un cappello e coprendo buona parte del viso con un maglione a collo alto e poi L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

ParliamoDiNews : Camuffano il cadavere di un uomo e lo portano alle poste per riscuotere l`assicurazione - Il Fatto Quotidiano… - bolofficial0377 : Mi ricorda un film anni 80 - mayabug2 : Ci devi credere?????? Come in 'Weekend con il morto': portano un cadavere alla Posta per ritirare la sua pensione - Italia_Notizie : Camuffano il cadavere di un uomo e lo portano alle poste per riscuotere l’assicurazione - FQMagazineit : Camuffano il cadavere di un uomo e lo portano alle poste per riscuotere l’assicurazione -