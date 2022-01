MOVIOLA – Napoli-Salernitana | Veseli su Elmas | Pairetto concede rigore

(Di domenica 23 gennaio 2022) Episodio dasul finire del primo tempo tra. Al Diego Armando Maradona, nel match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, azione personale diche punta tutta la difesa ospite e arrivato dentro l’area dicade a terra per un contatto con. Pernon c’è nessun dubbio e fischia calcio di. Dal dischetto si presenta Mertens e spiazza Belec siglando la rete del 2-1 proprio allo scadere di primo tempo. SportFace.

... il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Salernitana: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Maradona,e Salernitana si affrontano nel ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/22:Salernitana L'episodio chiave delladel match trae Salernitana, valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Pairetto. L'EPISODIO CHIAVE ...NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. 4' - Punizione pericolosa dal vertice sinistro dell'area di rigore fischi ...Guarda chi trasmetterà Napoli - Salernitana tra Sky o Dazn L'arbitro al VAR del match Napoli - Salernitana sarà Luca Banti. L'arbitro al VAR del match Napoli - Salernitana sarà Luca Banti Dove si gioc ...