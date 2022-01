MLW Azteca | top o flop?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 23 gennaio 2022) Gennaio sta volgendo al termine, e con lui se ne stanno andando anche gli ultimi episodi “speciali” registrati in Messico della MLW. Questi episodi non solo sono in collaborazione con The Crash, federazione di Konnan, ma hanno anche dato l’occasione di riportare in scena un personaggio parecchio amato di Lucha Underground: Dario Cueto, che per questioni di copyright ha cambiato nome in Cesar Duran. Ora, con l’arrivo di Cueto/Duran, dopo aver mostrato diverse grafiche che rimandavano a Lucha Underground, ma soprattutto, dopo aver riportato in vita Matanza Cueto ed essersi trasferiti in Messico per questi primi episodi dell’anno, cosa possiamo dire di? Partiamo col dire che chi si aspettava un ritorno a quello che era Lucha Underground rimarrà deluso. Molti lottatori tornano, Duran è ancora il despota che muove i fili dietro le quinte, torna Matanza, ma ...