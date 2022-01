Milan Juventus i cinque ex che ti sei dimenticato: uno è molto odiato dai tifosi (Di domenica 23 gennaio 2022) Milan e Juventus sono due delle più grandi squadre del calcio italiano ed è dunque normale che si siano scambiati molti giocatori. Questa sera è tempo di sfida di altissimo interesse in Serie A con Milan contro Juventus che chiuderà la giornata calcistica e noi ci avviciniamo allo scontro al vertice di San Siro nel ricordo di cinque giocatori che probabilmente non ricordavate con entrambe le maglie. Sono stati davvero tantissimi i giocatori che sono stati in grado di lasciare il segno nelle gloriose storie di Milan e Juventus e tanti di essi sono diventate delle vere e proprie colonne per entrambe le squadre. Uno degli scambi più vincenti tra rossoneri e bianconeri fu sicuramente quello degli anni ’70 tra Fabio Capello e Romeo Benetti, con entrambi che non fecero ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 23 gennaio 2022)sono due delle più grandi squadre del calcio italiano ed è dunque normale che si siano scambiati molti giocatori. Questa sera è tempo di sfida di altissimo interesse in Serie A concontroche chiuderà la giornata calcistica e noi ci avviciniamo allo scontro al vertice di San Siro nel ricordo digiocatori che probabilmente non ricordavate con entrambe le maglie. Sono stati davvero tantissimi i giocatori che sono stati in grado di lasciare il segno nelle gloriose storie die tanti di essi sono diventate delle vere e proprie colonne per entrambe le squadre. Uno degli scambi più vincenti tra rossoneri e bianconeri fu sicuramente quello degli anni ’70 tra Fabio Capello e Romeo Benetti, con entrambi che non fecero ...

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : ?????????? & ?????????? ?????????????? | #MilanJuve @MarioMandzukic9 ??il Milan Buona lettura ?? - juventusfc : Con questa risposta termina la conferenza stampa pre #MilanJuve del Mister. Fra poco il report delle sue parole su… - surfasport : ???? INDOVINA IL RISULTATO ?? Nuovo 'THE MATCH” per le migliori partite di #SerieA ????? Indovina il risultato esatto de… - AndreaInterNews : Se ci va bene, stasera finisce 3-3 con in gol tutte le punte della Juventus. Male se vince la Juventus, malissimo s… -