La madre di Lorenzo Parelli: “Mio figlio è uscito per andare a scuola e non è più tornato” (Di domenica 23 gennaio 2022) Non vuole incolpare nessuno, la madre di Lorenzo Parelli – il 18enne morto a Udine in un incidente durante l’alternanza scuola lavoro – ma chiede di “capire cosa è successo”. Perché quello che è capitato a suo figlio una spiegazione sembra non averla: Lorenzo è morto all’interno della sede della Burimec di Lauzacco di Pavia di Udine, azienda specializzata in lavorazioni meccaniche dove stava svolgendo uno stage gratuito, colpito alla testa da una trave di acciaio. Era il suo ultimo giorno lì. “Un ragazzo di 18 anni esce per andare a scuola e non torna a casa”, dice Maria Elena Dentesano a Ivan Petrucco, sindaco di Castions di Strada, il comune in cui risiede. “Lorenzo era un ragazzo dal carattere buono con la “b” maiuscola, si ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Non vuole incolpare nessuno, ladi– il 18enne morto a Udine in un incidente durante l’alternanzalavoro – ma chiede di “capire cosa è successo”. Perché quello che è capitato a suouna spiegazione sembra non averla:è morto all’interno della sede della Burimec di Lauzacco di Pavia di Udine, azienda specializzata in lavorazioni meccaniche dove stava svolgendo uno stage gratuito, colpito alla testa da una trave di acciaio. Era il suo ultimo giorno lì. “Un ragazzo di 18 anni esce pere non torna a casa”, dice Maria Elena Dentesano a Ivan Petrucco, sindaco di Castions di Strada, il comune in cui risiede. “era un ragazzo dal carattere buono con la “b” maiuscola, si ...

